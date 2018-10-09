وزير الأمن البريطاني يحذر من هجوم إرهابي وشيك بأسلحة كيماوية

الشارقة 24 – رويترز:

حذر وزير الأمن البريطاني، وأكبر مسؤول بشرطة مكافحة الإرهاب الثلاثاء، من أن احتمال شن هجوم إرهابي بأسلحة كيماوية، أو بيولوجية يزداد قرباً.

وتوقع الوزير بن والاس، في تصريح ضمن مؤتمر أمني في لندن، مؤامرات لا يحد من طموح الخصوم فيها سوى الخيال.

وأضاف أن الإرهابيين يواصلون، تفقد سبل جديدة للقتل في الشوارع البريطانية، عبر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وقد قاموا بتطوير ترسانات أفضل، ويتعين أن يكون الجميع مستعداً لليوم الذي ربما يأتي فيه الإرهابيون إلى تلك الشوارع.

وشهدت بريطانيا في العام الماضي، خمس هجمات ألقت السلطات اللوم فيها على إرهابيين، وقتل فيها 36 شخصاً.

إضافة إلى ذلك تؤكد الشرطة أنها أحبطت 17 مؤامرة، وأن مستوى التهديد في البلاد ما زال "شديداً" مما يعني أن شن هجوم يعتبر مرجحاً بدرجة كبيرة.

وأكد نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، عندما طلب منه التعليق على تصريحات والاس، بشأن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، أن هذه الأشياء كانت تستخدم في ساحة القتال، وما يستخدم في ساحة القتال، سيستخدم في نهاية المطاف على الأراضي المحلية.

وتشعر أجهزة الأمن البريطانية، ومثيلاتها الأوروبية، بالقلق من عودة الذين غادروا بريطانيا للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، في سوريا والعراق، إلى ديارهم ومعهم المعرفة التي اكتسبوها في ساحات القتال هناك.

وأعلن والاس أن نحو 900 بريطاني، ذهبوا للقتال في سوريا والعراق، وعاد أقل من نصفهم، في حين قتل نحو 150 منهم.

وكرر باسو أيضاً تحذيراً من الشرطة من أن الفشل في إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، يمكن بريطانيا من الاستمرار في تبادل معلومات المخابرات مع بقية الدول الأوروبية، سيضر بمحاربة الإرهاب.