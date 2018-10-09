إجلاء 10 آلاف بسبب انفجارات في مخزن أسلحة في أوكرانيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت السلطات الأوكرانية أنه تم إجلاء عشرة آلاف شخص، بسبب حريق تبعته انفجارات، اندلع في وقت مبكر الثلاثاء في مخزن أسلحة في شمال البلاد.

وكتب رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان، على تويتر، أنه توجه إلى مكان الانفجارات قرب بلدة ايتشنيا الصغيرة على بعد أكثر من 170 كلم من كييف.

ولم يتم الإعلان عن ضحايا.

وبدأ الحريق والانفجارات فجر الثلاثاء، في مخزن وزارة الدفاع رقم 6 الممتد على نحو 700 هكتار، كما أعلن جهاز الدولة للأوضاع الطارئة، ولم يتم الإعلان عن حجم المنطقة المنكوبة حتى الآن.

وتم إجلاء نحو عشرة آلاف شخص من المنطقة المعرضة للخطر، كما أوضح الجهاز في بيان.

وأضاف أن المجال الجوي في محيط المنطقة، أغلق أيضاً وكذلك حركة السير والقطارات.

والحادث هو سادس حريق كبير خلال ثلاث سنوات يندلع في مخزن للجيش الأوكراني، الذي يخوض نزاعاً منذ العام 2014في شرق البلاد مع انفصاليين موالين لروسيا.

وفي مارس 2017 اندلع حريق ضخم، وتسبب بانفجارات ذخائر في مخزن في منطقة خاركيف، بأوكرانيا موقعاً قتيلاً وخمسة جرحى.