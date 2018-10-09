ترامب يقبل استقالة "هيلي" مندوبة أميركا بالأمم المتحدة

الشارقة 24 - د ب أ:

قدمت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، استقالتها، من منصبها الثلاثاء.

وأكد مصدر مطلع، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل استقالة مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، التي ستترك منصبها بالأمم المتحدة بحلول نهاية العام.

وأشار ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيصدر الثلاثاء، بياناً مهماً للغاية، مع "الصديقة نيكي هيلي".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أنه من المقرر أن يلتقي ترامب وهيلي في المكتب البيضاوي في وقت لاحق.