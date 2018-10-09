مرشح المعارضة يعلن فوزه في انتخابات الكاميرون

الشارقة 24 - رويترز:

أعلن موريس كامتو مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية في الكاميرون، فوزه في الانتخابات، مؤكداً بأنه "حقق هدفه" في الانتخابات، التي جرت الأحد، مطالباً الرئيس بول بيا بتسليم السلطة سلمياً.

وخلال مؤتمر صحافي بالعاصمة ياوندي، دعا الرئيس المنتهية ولايته إلى تهيئة الظروف لنقل السلطة سلمياً، حتى لا تسقط الكاميرون في أزمة بعد الانتخابات، وسط توقعات بأن تمدد الانتخابات حكم الرئيس بيا الممتد منذ 36 عاماً.

وبيا أحد آخر الزعماء الأفارقة الذين امتد حكمهم لعقود.

ووسط تهليل أنصاره الذين رددوا هتافات "حرية"، أكد كامتو أن مهمته كانت تسديد ضربة جزاء، وأنه نجح في إحراز هدف.

ولم يعلن كامتو أي نتائج تدعم إعلانه الفوز.