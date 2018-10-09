البرازيل تستعد لدورة ثانية من الانتخابات الرئاسية

الشارقة 24 – أ ف ب:

لا يزال من غير المعروف، الإثنين، المسار الذي ستسلكه البرازيل، أكبر بلد في أميركا الجنوبية، قبل الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستنتهي بفوز إما رئيس يقف في أحد طرفي المشهد السياسي إما من اليمين أو اليسار، في ظل استقطاب عال.

حصل مرشح اليمين جايير بولسونارو، الأحد، على 46 % من الأصوات فيما عد ظاهرة تعززت بعد تعرضه لمحاولة اغتيال خلال الحملة الانتخابية، لكن هذه النسبة لم تؤهله للفوز من الدورة الأولى.

وبالتالي سيكون عليه أن يتنافس في 28 أكتوبر مع مرشح حزب العمال فرناندو حداد الحاصل على 29% من الأصوات في مواجهة غير محسومة وتعبر عن مدى استقطاب الشارع البرازيلي.

ومنذ الإثنين سيبدأ كل منهما بالتعبير عن مواقف توافقية أكثر سعياً لعقد تحالفات مع الوسط وسيتعين عليهما كذلك العمل على الحد من رفضهما من الناخبين البالغ عددهم 147 مليوناً.