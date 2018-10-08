97 مهاجراً يصلون إلى مالطا

الشارقة 24 – رويترز:

وصلت مجموعة من 97 مهاجراً إلى مالطا بعد إنقاذهم من قارب مطاطي قبالة ساحل البلاد في وقت متأخر يوم الأحد.

وهذه هي ثاني مجموعة كبيرة من المهاجرين تصل إلى مالطا خلال 24 ساعة.

وأكدت القوات المسلحة في مالطا أنها عثرت على القارب الذي تسربت إليه المياه على مسافة 44 ميلاً قبالة ساحل مالطا.

ونقل المهاجرون إلى البلاد في قارب دورية بعد ساعات من نقل مجموعة أخرى من 120 مهاجراً إلى الجزيرة عقب عملية إنقاذ مماثلة.

وأثارت قضية كيفية التعامل مع المهاجرين خلافات داخل الاتحاد الأوروبي وإن كانت أعداد الوافدين تراجعت بشدة عما كانت عليه حين بلغت ذروتها عام 2015 وتجاوزت المليون.

ووصل أكثر من 650 ألف شخص للشواطئ الإيطالية قادمين من شمال إفريقيا منذ 2014 وبدأت روما في انتهاج سياسة صارمة مناهضة للهجرة، مؤكدة أنها لن تسمح برسو أي سفن إنقاذ أخرى إلا إذا وافقت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على استقبال المهاجرين على متنها.

وتوقفت مالطا أيضاً عن السماح لسفن الإنقاذ التي تديرها منظمات خيرية بإنزال المهاجرين على شواطئها إلا إذا وافقت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على استقبال بعض الوافدين، لكن الخطوة أدت لزيادة عدد المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد في قوارب صغيرة.