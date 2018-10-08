ارتفاع عدد قتلى زلزالي إندونيسيا إلى 1944

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت هيئة مواجهة الكوارث في إندونيسيا، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين، وموجات المد العاتية "تسونامي"، في جزيرة سولاويسي إلى 1944 قتيلاً، وذلك بالتزامن مع معاودة المدارس والمكاتب الحكومية فتح أبوابها في المناطق الأشد تضرراً.

وأوضح ويليم رامبانجيلي رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن أكثر من 74 ألف شخص لا يزالون في عداد النازحين، جراء الكارثة التي وقعت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

وأعادت مكاتب الحكومة والمدارس فتح أبوابها، يوم الإثنين، في بالو عاصمة إقليم سولاويسي الأوسط، والذي سقط به العدد الأكبر من الضحايا.

يأتي هذا، بينما تحاول السلطات التأكد من صحة تقارير تتحدث عن أن نحو خمسة آلاف شخص لا يزالون في عداد المفقودين في قريتي بيتوبو وبالاروا، حيث طُمرت منازل جراء هبوط أرضي خلال الكارثة.

وأكد سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة في مؤتمر صحافي في جاكرتا، أن عدد الخمسة آلاف يستند إلى معلومات من مسؤولي القرى، ودعا إلى التحقق من هذا العدد.