استشهاد 13 شرطياً أفغانياً وطالبان تدعو إلى مقاطعة الانتخابات

الشارقة 24 – وكالات:

استشهد ما لا يقل عن 13 من أفراد قوات الأمن، في إقليم جوزجان بشمال أفغانستان، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه حركة طالبان بتصعيد هجماتها في أنحاء البلاد.

وأعلن عبد الحي حياة رئيس مجلس الإقليم، يوم الإثنين، أن ما لا يقل عن 20 آخرين أصيبوا في الهجمات، التي استهدفت نقاط تفتيش مساء الأحد.

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد وقوع الهجوم، وأعلن أن الهجوم أوقع نفس العدد من الضحايا، الذي تم الإعلان عنه.

إلى ذلك، حثت الحركة، الناخبين الأفغان على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطالبت بالانسحاب الكامل للقوات الأجنبية، باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الحرب الدائرة، منذ 17 عاماً.

وتزامنت التصريحات الصادرة عن طالبان، مع زيارة مبعوث الولايات المتحدة زلماي خليل زاد، الذي عُين ليقود جهود السلام مع الحركة.

والتقى خليل زاد بالرئيس أشرف غني في كابول، لمناقشة سبل عقد محادثات سلام مع طالبان، التي حكمت البلاد من عام 1996 وحتى 2001، وانتهى حكمها على يد حملة عسكرية بقيادة أميركية.

وأوضح مجاهد، أن الولايات المتحدة تستغل الانتخابات لغرض أوحد، ألا وهو إضفاء الشرعية على وجودها وسلطتها.