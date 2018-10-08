بومبيو يؤكد استعداد كوريا الشمالية للسماح بتفتيش موقع نووي مفكك

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم الإثنين، أن كوريا الشمالية ستسمح للمحققين الدوليين، بزيارة موقع التجارب النووية الذي فككته، وذلك بعد إعلانه تحقيق تقدم كبير، نحو نزع السلاح النووي، إثر لقائه الزعيم الكوري الشمالي.

والتقى بومبيو، يوم الأحد، كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، لمحاولة إحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة، منذ اللقاء التاريخي بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سنغافورة يونيو الماضي.

وأعلن بومبيو، أن كيم أبدى استعداده للسماح لهم بزيارة موقع بونغي-ري، للتحقق من تفكيكه.

وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت أنها فككت المنشأة الواقعة في شمال شرق البلاد في مايو الماضي، لكنها لم تسمح بعد للمراقبين الدوليين بزيارتها، للتثبت من صحة ما أعلنته.

وأجرت كوريا الشمالية تجاربها النووية الست، داخل المنشأة الواقعة داخل جبل قرب الحدود مع الصين.

وأوضح بومبيو في سيؤول، أنه سيُسمح للمحققين بالزيارة، حالما يتفق الجانبان على التفاصيل اللوجستية، وذلك قبيل مغادرته إلى بكين في إطار جولة دبلوماسية واسعة.

وأضاف أن نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، عملية طويلة الأمد، لكنه أشار إلى تحقيق تقدم كبير، لافتاً إلى أن البلدين قريبين جداً، من تحديد موعد عقد القمة الثانية بين ترامب وكيم ومكانها.