أمطار غزيرة تخلف 12 قتيلاً في أميركا الوسطى

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت سلطات الإنقاذ والطوارئ عبر منطقة أميركا الوسطى، الأحد، أن أمطاراً غزيرة بالمنطقة تسببت في سيول وانهيارات أرضية، مما أدى إلى سقوط 12 قتيلاً في غضون بضعة أيام.

وهطلت أمطار غزيرة الخميس على دول ابتداءً من جواتيمالا حتى كوستاريكا، وأدت إلى انهيار أرضي في هندوراس أسفر عن مقتل طفلين وأمهما أثناء نومهم.

ودمرت الأمطار منازل ومحاصيل، وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم والإقامة في ملاجئ مؤقتة.

وصرحت السلطات المحلية في هندوراس بأن 6 أشخاص لقوا حتفهم، بالإضافة إلى إجلاء 7 آلاف شخص من منازلهم، وفي نيكاراجوا أكدت الحكومة أن 23 ألف شخص تأثروا، وأن صياد سمك لقي حتفه بعد انقلاب مركبه، وغرق اثنان آخران في نهر.

وأشار قائد وكالة الحماية المدنية في السلفادور إلى أن شخصين لقيا حتفهما أحدهما بعد سقوط شجرة على سيارة، كما أصيب عشرة آخرون بسبب انهيار جدار.

ولقي شخص واحد حتفه في كوستاريكا واختفى طفل في جواتيمالا.