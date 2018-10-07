الصين: رئيس "الإنتربول" يخضع للتحقيق لحصوله على رشوة

الشارقة 24 – وكالات:

أفادت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد في الصين، يوم الأحد، أن السلطات تحقق مع رئيس منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" مينغ هونغ وي للاشتباه في ارتكابه مخالفات قانونية.

وجاء في بيان على موقع الهيئة، أن مينغ هونغوي يخضع حالياً للتحقيق للاشتباه بانتهاكه القانون.

واختفى مينغ الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الأمن العام في الصين بعد سفره من فرنسا حيث مقر الإنتربول إلى بلده الصين.

وخضعت زوجته لحماية من الشرطة بعد تلقيهما تهديدات.

وأوضحت الصين، في وقت لاحق، إنها تحقق مع الرئيس السابق لـ "الإنتربول"، للاشتباه في حصوله على رشوة ومخالفات أخرى، وأضافت أنها ستستجوب وتعاقب آخرين تلقوا في هذه التهمة إلى جانب مينغ.