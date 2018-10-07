في أول تعليق منذ اختفائه

الصين: رئيس "الإنتربول" يخضع للتحقيق لحصوله على رشوة

  • الأحد 07, أكتوبر 2018 في 10:43 م
  • مينغ هونغ وي رئيس الإنتربول
    مينغ هونغ وي رئيس الإنتربول
أكدت الصين أن رئيس منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" الذي اختفى بعد وصوله إلى بلده الأصلي الصين، يخضع للتحقيق للاشتباه بارتكابه أنشطة جنائية، وحصوله على رشوة.
الشارقة 24 – وكالات:
 
أفادت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد في الصين، يوم الأحد، أن السلطات تحقق مع رئيس منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" مينغ هونغ وي للاشتباه في ارتكابه مخالفات قانونية.
 
وجاء في بيان على موقع الهيئة، أن مينغ هونغوي يخضع حالياً للتحقيق للاشتباه بانتهاكه القانون. 
 
واختفى مينغ الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الأمن العام في الصين بعد سفره من فرنسا حيث مقر الإنتربول إلى بلده الصين.
 
وخضعت زوجته لحماية من الشرطة بعد تلقيهما تهديدات.
 
وأوضحت الصين، في وقت لاحق، إنها تحقق مع الرئيس السابق لـ "الإنتربول"، للاشتباه في حصوله على رشوة ومخالفات أخرى، وأضافت أنها ستستجوب وتعاقب آخرين تلقوا في هذه التهمة إلى جانب مينغ.