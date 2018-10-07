البوسنيون ينتخبون أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثي

الشارقة 24 – رويترز:

ثلاثة ملايين ناخب في البوسنة، توجهوا إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد في انتخابات رئاسية وبرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الرئاسة الثلاثي المكون من بوسني وكرواتي وصربي ونواب المجلس الأدنى من البرلمان.

وأكدت اللجنة الانتخابية في البوسنة، أن نسبة الإقبال على الاقتراع لانتخاب المجلس الرئاسي الثلاثي في الساعات الأولى من بدايته بلغت 11.4% من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 3 مليون وأربعمائة ناخب، وذلك بالمقارنة مع العام 2014، عندما بلغت النسبة النهائية 54 %.

وينصب التركيز على انتخاب الرئاسة الثلاثية للبوسنة، وهي الإدارة التنفيذية العليا في البلاد، والهيئة الممثلة لها على الساحة الدولية.

ويتقاسم الرئاسة ثلاثة مسؤولين، صربي وبوسني وكرواتي، وتبلغ الفترة الرئاسية أربعة أعوام.

ويشار إلى أنه تم تطبيق هذا النظام في عام 1995 في إطار اتفاقية دايتون للسلام، التي أنهت الحرب البوسنية، ومنحت السلطة للزعماء العرقيين الصرب والبوسنيين والكروات.

ومن المتوقع أن تصدر المؤشرات الأولى للنتائج مع حلول منتصف الليل.