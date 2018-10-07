عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة تأييداً لانفصال اسكتلندا

الشارقة 24 – رويترز:

شارك عشرات الآلاف في مسيرة بشوارع إدنبرة، تأييداً لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وهي قضية يوضح قوميون اسكتلنديون، أنها اكتسبت دفعة كبيرة من سعي بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ولوح المشاركون بأعلام ضخمة لاسكتلندا، لدى احتشادهم في حديقة بالقرب من مبنى البرلمان، وذلك قبل يوم من انطلاق المؤتمر السنوي للحزب القومي الاسكتلندي، الذي يؤيد الانفصال عن المملكة المتحدة ويشغل نحو نصف مقاعد البرلمان.

وكان الاسكتلنديون، قد صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي عام 2016 بفارق كبير، لكن بريطانيا ككل صوتت لصالح الخروج من التكتل.

وفي استفتاء في عام 2014، رفضت اسكتلندا الاستقلال بفارق عشر نقاط مئوية.

وتظهر معظم استطلاعات الرأي، أن التأييد الشعبي لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة ما زال عند مستواه منذ استفتاء عام 2014، وهو 45 %، لكن استطلاعاً للرأي في الآونة الأخيرة أظهر أن التأييد للانفصال عن المملكة المتحدة في ازدياد، في إشارة إلى عدم الرضا عن الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.