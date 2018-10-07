وسط انتفاضة انفصالية

انطلاق انتخابات الرئاسة في الكاميرون وتوقعات بفوز بيا

  • الأحد 07, أكتوبر 2018 في 4:36 م
  • بول بيا يدلي بصوته في الانتخابات
    بول بيا يدلي بصوته في الانتخابات
انطلقت صباح الأحد، عملية التصويت في الكاميرون، في انتخابات من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد حكم الرئيس بول بيا، المستمر منذ 36 عاماً.
الشارقة 24 – رويترز:
 
بدأ التصويت في الكاميرون، يوم الأحد، في انتخابات من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد حكم الرئيس بول بيا، المستمر منذ 36 عاماً، وتعزز مكانته كأحد آخر الزعماء الأفارقة الذين امتد حكمهم لعقود.
 
والفوز في الانتخابات، سيؤرخ لبدء ولاية سابعة من حكم بيا "85 عاماً" ويبقيه في منصبه حتى عمر 92 عاماً، ليخالف بذلك توجهاً بدأ في إفريقيا، حيث وضعت دول كثيرة قيوداً على فترات الرئاسة.
 
والرئيس الإفريقي الحالي الوحيد، الذي حكم لفترة أطول من بيا، هو رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجويما مباسوجو.
 
ويخيم على الانتخابات، انتفاضة انفصالية في المناطق الناطقة بالإنجليزية الواقعة بشمال غرب وجنوب غرب البلاد.