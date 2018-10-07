حزب معارض يفوز بمعظم الأصوات في انتخابات لاتفيا

الشارقة 24 - د ب أ:

خسر ائتلاف لاتفيا الحاكم، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، أغلبيته البرلمانية بعد أن منح الناخبون حزب المعارضة الموالي لروسيا "هارموني"، النصيب الأكبر من أصواتهم في الانتخابات التي جرت مطلع هذا الأسبوع.

وأعلن حزب هارموني، الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط وله العديد من الأنصار بين الأقلية الناطقة بالروسية في لاتفيا، بنسبة 19.9 % من الأصوات، وفقاً لما أعلنته لجنة الانتخابات، يوم الأحد، بعد فرز جميع الأصوات التي أدلى بها الناخبون السبت.

وتلا الحزب، ثلاثة أحزاب حديثة التأسيس، بينما حصل حزب رئيس الوزراء ماريس كوسينسكيس اتحاد الخضر والمزارعين على أقل من 10% فقط.

وتراجع أيضاً عدد مقاعد شركاء الحزب في الائتلاف الحاكم، حيث حصل حزب "التحالف الوطني" اليميني، و"حزب الوحدة" التابع ليمين الوسط، على 11% و6.7% من الأصوات على الترتيب.

ومع فقد الائتلاف الحاكم لأغلبيته البرلمانية، فليس من الواضح ما هي الأحزاب التي يمكن الآن أن تشكل حكومة جديدة في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأوضح فياتشيسلاف دومبروفسكيس مرشح حزب هارموني لمنصب رئيس الوزراء، أن حزب هارموني، كان ولا يزال وسوف يصبح أهم حزب في لاتفيا، ولكن منصب رئيس الوزراء لا يذهب بالضرورة للحزب الأكبر.

وشهدت الانتخابات إقبال 54.6% من الناخبين على التصويت، وهي أدنى نسبة منذ حصول لاتفيا على الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991 .