بومبيو يصف زيارته إلى كوريا الشمالية بالمثمرة للغاية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم الأحد، أنه أجرى محادثات جيدة ومثمرة للغاية، أثناء زيارته إلى كوريا الشمالية.

وأوضح بومبيو، أنه كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مازال أمامنا طريق طويل لكن خطونا اليوم خطوة أخرى.

واجتمع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن مع بومبيو، الذي يقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية في أعقاب لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في بيونج يانج، في الساعة السادسة و56 دقيقة بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، في القصر الرئاسي في سيؤول.

وأكد بومبيو، أن كوريا الجنوبية تلعب دوراً مهماً للغاية، في عملية نزع السلاح النووي، وذكر أن ترامب طلب منه تقديم الشكر للرئيس الكوري الجنوبي، مضيفاً أن كوريا الجنوبية قدمت إسهاماً كبيراً في جهود نزع السلاح النووي، بعقد محادثات القمة بين الكوريتين وغيرها.

بدوره، أوضح الرئيس الكوري الجنوبي، أن اليوم مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة والكوريتين، مقدماً الشكر لوزير الخارجية الأميركي على زيارته إلى سيؤول، عقب زيارته لكوريا الشمالية مباشرة صباح الأحد.

وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي، عن أمله في أن تسهم زيارة بومبيو هذه إلى كوريا الشمالية، وقمة ثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، في المضي خطوة حاسمة إلى الأمام، في نزع السلاح النووي، وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.