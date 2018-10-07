مقتل وإصابة 150 بحادث صهريج وقود بالكونغو

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤول محلي، أن نحو 50 شخصاً لقوا حتفهم، وأصيب 100 بحروق خطيرة، في أعقاب وقوع تصادم بين شاحنة صهريج وقود، وإحدى المركبات في قرية بجمهورية الكونغو الديموقراطية، يوم السبت.

وأوضح آتو ماتوبوانا نكولوكي نائب حاكم إقليم وسط الكونغو، أن السلطات تبذل قصارى جهدها لمساعدة ضحايا الحادث في قرية مبوتا، التي تقع على بعد نحو 130 كيلومتراً عن العاصمة.

والطرق في الكونغو الواقعة في وسط إفريقيا سيئة للغاية، بعد سنوات من الحرب والإهمال.

وفي عام 2010 لقي 230 شخصاً على الأقل حتفهم في الكونغو، عندما انقلبت شاحنة صهريج وقود أيضاً، وانفجرت مطلقة كرة لهب أحرقت بيوتاً ودور سينما مكتظة بأناس، كانوا يشاهدون مباراة في كأس العالم لكرة القدم.