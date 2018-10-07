استشهاد 10 من الشرطة الأفغانية برصاص طالبان

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤولون، يوم الأحد، أن ما لا يقل عن 10 رجال شرطة استشهدوا، في اشتباكات مع مقاتلي طالبان، بإقليم وردك بوسط أفغانستان، وذلك في خضم معارك للسيطرة على طرق سريعة رئيسة، بعد يوم من تفجير مقاتلي طالبان لجسور.

وأوضح مسؤول كبير بالشرطة، أن حركة طالبان أضرمت النار في مبنى حكومي بمقاطعة سعيد آباد بإقليم وردك، واغتالت قائد الشرطة بالمقاطعة، ومعه تسعة رجال شرطة آخرين مساء السبت.

وأشار عبد الرحمن مانجال المتحدث باسم حاكم إقليم وردك، إلى أن طالبان أغارت على بعض المنازل، ودمرت نقاط تفتيش أقيمت حديثاً، وقطعت الكهرباء عن بعض مناطق المدينة، وأضاف أن القوات الحكومية شنت هجمات مضادة لإبعاد المسلحين عن المدينة.

من جهته، أوضح ذبيح الله مجاهد المتحدث الرئيسي باسم طالبان في بيان، أن المسلحين سيطروا على وسط سعيد آباد، وجميع نقاط التفتيش المحيطة بها، واستولوا على أسلحة وذخيرة وسيارات.

بدوره، لفت محمد عارف نوري المتحدث باسم حاكم غزنة، إلى أن مقاتلي طالبان اغتالوا جندياً أثناء محاولتهم السيطرة على أجزاء من الإقليم، وذلك بعد نحو شهرين من طردهم من المدينة على أيدي القوات الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة.