البرازيليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الشارقة 24 - رويترز:

يدلي البرازيليون بأصواتهم، الأحد، في سباق رئاسي قد يسفر عن انتخاب ضابط سابق بالجيش ينتمي لليمين المتطرف، أدت إشادته بالأنظمة الدكتاتورية السابقة إلى إثارة غضب منتقديه، ولكن تعهده بشن حملة على الجريمة والفساد، مما أدى إلى إثارة إعجاب أنصاره، وحقق المرشح الأوفر حظاً جايير بوسونارو قفزة في استطلاعات الرأي في الأسبوع المنصرم.

وأقرب منافسي بوسونارو هو مرشح حزب العمال فرناندو حداد رئيس بلدية ساو باولو السابق، والذي تولى سابقاً وزارة التعليم.

وأظهر استطلاعان للرأي نشرا مساء السبت، تعزيز بوسونارو لتقدمه على حداد خلال اليومين الماضيين بحصوله على 36% مقابل 22% لحداد، ومن المرجح أن يخوض المرشحان جولة إعادة في 28 أكتوبر إذا لم يحصل مرشح على أغلبية في جولة الأحد.