احتجاجات في باريس دعماً لسفينة الإنقاذ "أكواريوس"

الشارقة 24 – رويترز:

بدعوة من المنظمات الخيرية التي تُشّغل سفينة الإنقاذ "أكواريوس"، احتشد المئات في ساحة "بلاس دو لا ريبوبليك" بالعاصمة الفرنسية باريس، السبت، لإظهار دعمهم للسفينة "أكواريوس" من أجل إنقاذ مهمتها الإنسانية، بعد قرار بنما إلغاء التصريح.

وألقى فرانسيس فالا رئيس، منظمة "إس.أو. إس ميديتيرانيه" الخيرية الفرنسية، كلمة أمام المحتجين، أعرب فيها عن أمله في أن تتمكن السفينة من الإبحار وهي ترفع علم إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت سفينة الإنقاذ أكواريوس قد وصلت إلى مدينة مرسيليا الفرنسية يوم الخميس، لكنها قد لا تستطيع مغادرة الميناء بسبب قرار بنما إلغاء تسجيل السفينة التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.