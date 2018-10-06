"الإنتربول" تستوضح بكين حول وضع رئيسها مينغ هونغوي

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أكد يورجن شتوك الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" اليوم السبت، أن المنظمة طلبت من بكين توضيح وضع رئيسها مينغ هونغ وي الذي اختفى خلال زيارة للصين.

وأضاف شتوك، الذي يقوم بإدارة الشؤون اليومية للمنظمة، على موقعها على الإنترنت، أن الأمانة العامة للإنتربول تتطلع لتلقي رد رسمي من السلطات الصينية لتهدئة المخاوف المتعلقة بسلامة رئيسها.

وانقطعت أخبار مينغ هونغوي (64 عاماً) منذ 25 سبتمبر الماضي، بحسب زوجته التي أعربت الخميس للشرطة الفرنسية عن قلقها ازاء الاختفاء المقلق لزوجها.

وقبل أيام وبحسب مصادر متطابقة، عاد مينغ إلى الصين واستقل طائرة من ستوكهولم.

وفتح تحقيق في فرنسا الجمعة، في اختفاء المسؤول الدولي، حيث أن مقر الإنتربول يوجد بمدينة ليون، كما قالت باريس إنها تتحرى الأمر وعبرت عن قلقها من تهديدات تلقتها زوجته.