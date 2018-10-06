الحكم بسجن زعيم المعارضة الباكستاني شهباز 10 أيام

الشارقة 24 – رويترز:

أكد محامي زعيم المعارضة الباكستاني شهباز شريف، أن حكماً صدر من محكمة جرائم الفساد يوم السبت، بحبس موكله عشرة أيام بعد اعتقاله في قضية فساد، ما يعني أنه لن يستطيع المشاركة في الانتخابات الفرعية المقررة الأسبوع المقبل.

واستمعت محكمة تابعة للمكتب الوطني للمحاسبات لاتهامات موجهة إليه بإلغاء عقد بصورة غير قانونية مع شركة تشييد في عام 2014، وسعيه لإرساء العقد على شركة أخرى مقابل الحصول على رشوة.

وأمرت المحكمة ببقائه في الحبس عشرة أيام للتحقيق معه.

وينفي شهباز شريف ارتكاب أي مخالفات.

واحتشد مئات النشطاء من حزب شريف وهو حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف، خارج المحكمة ورددوا شعارات مؤيدة له، بينما قامت عناصر من الشرطة والجيش بتأمين المكان.