فريق فرنسي يشارك في البحث عن ضحايا زلزال إندونيسيا

الشارقة 24 – رويترز:

مهمة صعبة بدأها فريق إنقاذ فرنسي، للبحث وسط أكوام الحطام المنتشرة في مساحة واسعة على مشارف مدينة بالو الإندونيسية يوم السبت، للعثور على ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع يوم 28 سبتمبر الماضي.

وذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، أن المئات طمروا وسط الطين الذي غمر تجمعات سكنية، بعدما تسبب الزلزال في ظاهرة تميع التربة، مشيرة إلى أن 1700 منزل في ضاحية واحدة ابتلعها الطين.

وشدد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، على ضرورة العثور على جميع ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة وموجات المد البحري العاتية "تسونامي" التي أعقبته على الساحل الغربي لجزيرة سولاويسي.

وفي الأثناء، أفادت التقديرات الرسمية، أن حصيلة الضحايا بلغت 1649 قتيلاً، مع توقعات بارتفاع الحصيلة في ظل استمرار عمليات البحث.

وأشار نائب وزير الخارجية الإندونيسي، إلى أن 25 دولة وأربع منظمات أجنبية عرضت تقديم العون لبلاده وأن الوزارات تنسق فيما بينها لتسهيل وصول المساعدات للمتضررين.

وأضاف أن المساعدات عبارة عن طائرات ومولدات للكهرباء وخيام ووسائل لمعالجة المياه ومرافق طبية ميدانية.