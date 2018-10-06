لإجراء محادثات مع شينزو آبي

بومبيو يصل طوكيو قبل زيارته لكوريا الشمالية

  • السبت 06, أكتوبر 2018 في 6:46 م
أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، أنه سيثير قضية خطف مواطنين يابانيين من قبل كوريا الشمالية، عندما يزورها للقاء الزعيم كيم جونج أون.
الشارقة 24 – رويترز:
 
وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى طوكيو، السبت، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي، ومسؤولين آخرين، قبل رابع زيارة يقوم بها لكوريا الشمالية، لإجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووي مع الزعيم كيم جونج أون.
 
وعلى الرغم من تعهد كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، فما زالت اليابان الحليف الرئيس لواشنطن في آسيا تعتبر كوريا الشمالية تهديداً خطيراً، وتمضي قدماً في خطط لتعزيز دفاعاتها الصاروخية الباليستية، ببطاريات "ايجيس اشور" التي يمكنها استهداف رؤوس حربية في الفضاء.
 
وأكد بومبيو أنه سيثير قضية خطف مواطنين يابانيين، من قبل كوريا الشمالية، وذلك عندما يزور كوريا الشمالية.