بومبيو يصل طوكيو قبل زيارته لكوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى طوكيو، السبت، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي، ومسؤولين آخرين، قبل رابع زيارة يقوم بها لكوريا الشمالية، لإجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووي مع الزعيم كيم جونج أون.

وعلى الرغم من تعهد كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، فما زالت اليابان الحليف الرئيس لواشنطن في آسيا تعتبر كوريا الشمالية تهديداً خطيراً، وتمضي قدماً في خطط لتعزيز دفاعاتها الصاروخية الباليستية، ببطاريات "ايجيس اشور" التي يمكنها استهداف رؤوس حربية في الفضاء.

وأكد بومبيو أنه سيثير قضية خطف مواطنين يابانيين، من قبل كوريا الشمالية، وذلك عندما يزور كوريا الشمالية.