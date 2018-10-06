ناخبو لاتفيا يصوتون لبرلمان جديد

الشارقة 24 – د ب أ:

توجه مواطنو لاتفيا، يوم السبت، إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية، يتوقع أن تتجه نحو حزب هارموني الموالي لروسيا.

وتقع لاتفيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، على بحر البلطيق على الحدود مع روسيا، ويتحدث عدد كبير من سكانها اللغة الروسية، كما أنها من أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفاز حزب هارموني، الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية السابقة قبل أربعة أعوام، وحصل على نحو ربع المقاعد في المجلس التشريعي المؤلف من 100 مقعد والمكون من مجلس واحد.

لكن الحزب لم يتمكن من تنصيب عضو كرئيس للوزراء في الجمهورية البرلمانية التعددية، لأن ائتلافاً من الأحزاب المحافظة المنافسة اكتسب المزيد من السلطة.

ويتكون الائتلاف من حزب الوحدة من يمين الوسط، والاتحاد المحافظ من الخضر والمزارعين، والتحالف الوطني اليميني.