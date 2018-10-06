إعادة انتخاب أبي أحمد رئيساً للائتلاف الحاكم في إثيوبيا

الشارقة 24 – وام:

انتخب ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم في إثيوبيا الجمعة رئيس الوزراء أبي أحمد رئيساً له.

وجرت إعادة انتخاب أبي في اقتراع سري في نهاية مؤتمر الائتلاف الذي استمر ثلاثة أيام.

وحصل أبي على 176 صوتاً من أصل 177، وفقاً لإحصاء الأصوات الذي أعلنه المدعي العام برهانو تسيجايي وهو أيضاً عضو في الائتلاف، كما أعاد المؤتمر انتخاب ديميكي ميكونين نائبا لأبي.

وقال مسؤول في الجبهة إن هذه الخطوة تأتي ترسيخاً لسلطة أبي مع سعيه لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.

وتولى أبي السلطة في أبريل العام الجاري، بعد أن استقال سلفه هايلي مريم ديسالين في أعقاب ثلاثة أعوام من العنف، وسيقود أبي أحمد الحزب الحاكم في إثيوبيا حتى مؤتمر الحزب القادم والذي عادة ما يجرى كل عامين أو ثلاثة.