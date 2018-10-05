فرنسا قلقة من نشر روسيا نظام إس-300 في سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة، أن نشر روسيا نظام إس-300 الصاروخي المضاد للطائرات في سوريا، ينذر بتصعيد عسكري ويعرقل آفاق التوصل لحل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام.

وشددت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين في إفادة عبر الإنترنت، على أن بلادها تراقب بقلق تسليم روسيا قدرات دفاع جوي متطورة للنظام السوري.

وأضافت أنه في ظل التوترات في المنطقة، يساهم تسليم روسيا مثل هذا العتاد في استمرار خطر التصعيد العسكري ويقضي على احتمال التوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية.