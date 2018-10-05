الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق بالسجن 15 عاماً

الشارقة 24 – أ ف ب:

حكمت محكمة في سيول الجمعة، على الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق، لي ميونغ-باك بالسجن 15 عاماً بتهمة الفساد، في حكم جديد يطال رؤساء ومسؤولين سابقين بتهم جنائية.

ودانت محكمة المنطقة الوسطى في سيؤول، لي بتهم منها الرشى والاختلاس وأمرته أيضاً بدفع غرامة قيمتها 13 مليار وون "11,5 مليون دولار".

وأكد القاضي في المحاكمة التي بثت مباشرة على التلفزيون أنه مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، يتحتم إنزال عقوبة قاسية بحق المتهم.

ولم يحضر لي المحاكمة، بسبب مشكلة صحية.

وأدانت المحكمة لي، بقبول نحو ستة مليارات وون من مجموعة سامسونغ، في مقابل عفو رئاسي عن رئيس مجلس إدارتها لي كون-هي، الذي حكم عليه بالسجن بتهمة التهرب الضريبي.

ونفت سامسونغ ولي ارتكاب أي مخالفة.