سقوط مقاتلة "ميغ-29" في غابات بضواحي العاصمة الروسية

الشارقة 24 - د ب أ:

سقطت طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-29"، الجمعة، في ضواحي موسكو، فيما تمكن قائداها من القفز من الطائرة قبل سقوطها.

ونقل عن مصدر في هيئة الأمن الروسية، أن الطائرة سقطت في غابة بالقرب من قرية دميتروفسكويه، ويتم حالياً تحديد أسباب الحادث.

من جهة أخرى، أكدت شركة صناعة الطائرات المتحدة الروسية، سقوط الطائرة.

وجاء في بيان الشركة أنه أثناء طلعة تدريبية بالقرب من موسكو، سقطت الطائرة "ميغ-29 أو بي".

وأضافت الشركة أن "ميغ-29" نفذت رحلة تدريبية، وفقد الطياران السيطرة على الطائرة أثناء الرحلة، لذلك قاما بتوجيهها إلى منطقة خالية، وقذفا نفسيهما من الطائرة، ولم يصابا بجروح، وسيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب.

تجدر الإشارة إلى أن طائرة "ميغ-29" — مقاتلة سوفييتية متعددة الأغراض من الجيل الرابع.