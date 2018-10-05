الجمهوريون يتأهبون لتأييد تعيين كافانو لرئاسة المحكمة العليا بأميركا

الشارقة 24 – رويترز:

احتشد آلاف المتظاهرين أمام المحكمة الأميركية العليا، ودخلوا مبنى تابعاً لمجلس الشيوخ، احتجاجاً على ترشيح بريت كافانو لرئاسة المحكمة العليا، وسط اتهامات له بسوء السلوك.

ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات منها "صدِّقوا الضحايا"، وألقي القبض على مئات المتظاهرين.

إلا أن الجمهوريين مضوا قدماً في خطط إجراء تصويت إجرائي رئيسي الجمعة، وتصويت نهائي السبت، لتأكيد تولي كافانو للمنصب.

لكن توقيت التصويت قد يتعطل بسبب السناتور الجمهوري ستيف دينز الذي أكد مكتبه الخميس، أنه يعتزم حضور حفل زفاف ابنته في مونتانا السبت، مما يحول دون إلقائه بصوته.

وللجمهوريين أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ بهامش 51 مقعداً مقابل 49 مقعداً، فإن خرج دينز من الصورة، فسيحتاج الحزب لكل صوت جمهوري آخر لتأييد تعيين كافانو في المنصب، في تصويت السبت تحسباً لاعتراض كل الديمقراطيين.

وازداد الجمهوريون ثقة بإمكانية فوز كافانو، مرشح الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لرئاسة المحكمة العليا، بتأييد مجلس الشيوخ، بعد أن أبدى عضوان بالحزب رد فعل إيجابياً على تقرير لمكتب التحقيقات الاتحادي، بشأن الاتهامات المنسوبة إليه بسوء السلوك.

وندد الديمقراطيون بالتقرير الذي أرسله البيت الأبيض للجنة القضائية بمجلس الشيوخ، ووصفوه بأنه محاولة لتحسين صورة ضيقة النطاق تتجاهل شهوداً مهمين.

وكتب ترامب على تويتر، أن تقرير مكتب التحقيقات أظهر أن المزاعم المنسوبة إلى كافانو، لا تستند إطلاقاً لأي أساس.