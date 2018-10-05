هولندا تحبط محاولة روسية لاختراق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

الشارقة 24 – رويترز:

كشفت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفلد، يوم الخميس، أن سلطات بلادها أحبطت في إبريل الماضي، محاولة من عملاء للمخابرات الروسية، لاختراق الموقع الإلكتروني لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

ودعت بيليفلد، خلال مؤتمر صحافي عقدته في لاهاي، روسيا للكف عن أنشطتها الإلكترونية التي تهدف لتقويض النظم الديموقراطية الغربية، وأكدت أن العملاء لم ينجحوا في اختراق نظم المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

وأوضحت أن وكالة المخابرات العسكرية الهولندية تصدت لاختراق إلكترونيـ، وأنه تم ترحيل أربعة من ضباط المخابرات الروسية من البلاد في اليوم نفسه، وأن تم إتلاف معداتهم.

وأفاد عرض قدمه رئيس وكالة المخابرات العسكرية الهولندية الميجور جنرال أونو إيتشلشيم، بأن أربعة روس وصلوا إلى هولندا يوم العاشر من إبريل الماضي، وضبطوا يوم 13 من الشهر نفسه، وبحوزتهم معدات تجسس في فندق مجاور لمقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

واستعرض إيتشلشيم الهوائيات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمعدات الأخرى التي كان الأربعة يعتزمون استخدامها في اختراق شبكة الإنترنت الخاصة بالمنظمة، وأكد أن الجواسيس قبض عليهم متلبسين وحاولوا تدمير بعض معداتهم لإخفاء ما كانوا يقومون به.

وفي ذلك الوقت، كانت المنظمة تعمل على التحقق من المادة التي استخدمت في اعتداء خلال شهر مارس الماضي في سالزبري ببريطانيا على الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا.

وكانت المنظمة تسعى كذلك للتحقق من المادة المستخدمة في هجوم على مدينة دوما السورية.

لكن وكالة الإعلام الروسية، نسبت إلى مصدر بوزارة الخارجية أن المزاعم الهولندية بشأن محاولة روسية لاختراق موقع المنظمة سخيفة.