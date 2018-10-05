سفينة الإنقاذ أكواريوس تصل إلى ميناء مرسيليا

الشارقة 24 – رويترز:

وصلت سفينة الإنقاذ أكواريوس إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، يوم الخميس، لكنها قد لا تستطيع مغادرة الميناء، إذا أكدت بنما عزمها إلغاء تسجيل السفينة، التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وحثت المنظمات الخيرية، التي تُشّغل السفينة مواطني أوروبا، على التحرك خلال عطلة نهاية الأسبوع، لإنقاذ مهمتها.

وإذا ألغت بنما تسجيل السفينة، فلن يكون هناك أي سفن إنقاذ خيرية تعمل قبالة الساحل الليبي في المستقبل القريب.

واتهمت منظمة "إس. أو. إس ميديترينيان" الخيرية الفرنسية الحكومة الإيطالية، بممارسة ضغوط على بنما، لإلغاء تسجيل أكواريوس، لكن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني نفى ذلك.

وتسبب الغضب الشعبي، من وصول مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا، في السنوات الخمس الماضية، في تحقيق أحزاب اليمين المتطرف لمكاسب سياسية في عدة دول أوروبية، وساعد الائتلاف المناهض للمؤسسات على العودة إلى السلطة في إيطاليا، في وقت سابق هذا العام.

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد لقي أكثر من 1600 شخص حتفهم، وهم في طريقهم إلى أوروبا هذا العام، وكان أغلبهم يحاولون العبور بحراً من شمال إفريقيا.