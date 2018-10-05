بكين تصف اتهامات بنس للصين بالـ "سخيفة"

الشارقة 24 - د ب أ:

رفضت الصين، يوم الجمعة، اتهامات نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، بأن بكين حاولت تقويض إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالتدخل في الانتخابات والشؤون الداخلية.

وأعلنت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أن هذا الحديث يخلط بين الصواب والخطأ وخلق شيء من فراغ، وأكدت أن الجانب الصيني يرفض ذلك بشدة.

وأضافت هوا، أن الصين تحتفظ بسياسة عدم التدخل في السياسات الخارجية، مشيرة بدلاً من ذلك إلى الولايات المتحدة، التي تتدخل بشكل علني وسري، على مدى عقود في السياسات الداخلية للدول الأخرى.

وأوضحت، أنه من السخف للغاية أن يصر الجانب الأميركي على وصم التبادلات والتعاون الطبيعي مع الصين، بأن الصين تتدخل في شؤونها الداخلية وانتخاباتها، وأشارت إلى أن بلادها تتبع دائماً مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وأنه ليس لبكين مصلحة في التدخل في الشؤون الداخلية والانتخابات في الولايات المتحدة.

وكان بنس قد اتهم بكين، يوم الخميس، ببدء جهد غير مسبوق للتأثير على الرأي العام الأميركي، وانتخابات 2018، والأجواء التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

كما تطرق بنس إلى مخاوف أخرى بشأن الصين، من بينها العلاقات مع تايوان، وانتهاكات حقوق الإنسان.