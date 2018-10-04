تسارع وتيرة المساعدات الأجنبية للناجين من زلزال إندونيسيا

الشارقة 24 – رويترز:

تحركت الجهود الدولية بوتيرة سريعة لمساعدة الناجين من الزلزال المدمر وموجات المد العاتية "تسونامي"، في إندونيسيا، الخميس، بينما بلغ العدد الرسمي للقتلى 1424 بحلول يوم الخميس.

وقامت أستراليا بتجهيز طائرة عسكرية من طراز سي- 130، تحمل على متنها مساعدات تمهيداً لإرسالها إلى جزيرة سولاويسي.

وتعد هذه الإمدادات جزءاً من حزمة مساعدات قيمتها 5 ملايين دولار أسترالي تعهدت الحكومة الأسترالية بإرسالها لإندونيسيا، وأكدت جاكرتا أن حوالي 20 دولة إجمالاً قدمت مساعدات.

وأعلن مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ عن تخصيص 15 مليون دولار لعمليات الإغاثة.