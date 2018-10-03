محامي القس الأميركي يقدم التماساً للمحكمة الدستورية التركية

الشارقة 24 – رويترز:

أكد محامي القس الأميركي المسجون آندرو برانسون، أنه قدم التماساً، الأربعاء، للمحكمة الدستورية التركية، للمطالبة بإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية في المنزل.

وأصبحت قضية برانسون، التي يحين موعد جلستها المقبلة، 12 أكتوبر، أكثر القضايا المثيرة للخلاف، في نزاع دبلوماسي متصاعد بين أنقرة وواشنطن دفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات ورسوم جمركية على تركيا.

ويطلب المحامي إسماعيل جيم هالافورت في الالتماس من المحكمة، وهي أعلى محكمة في تركيا، بأن تقضي بانتهاك حق برانسون في الحرية، وبإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية.