وزير الخارجية الأميركي يزور الصين الإثنين

الشارقة 24 – رويترز:

نقل التلفزيون الصيني الرسمي، الأربعاء، عن متحدثة باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سيزور الصين، الإثنين المقبل، في وقت ينخرط فيه البلدان في حرب تجارية متصاعدة.

وذكر التلفزيون دون الخوض في تفاصيل، أن الحكومتين ستتبادلان وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والمحلية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، أن بومبيو سيسافر في مطلع الأسبوع إلى كوريا الشمالية، لحضور محادثات بشأن نزع السلاح النووي مع زعيم البلاد كيم جونج أون، ووصفت الزيارة بأنها "تقدم" على الرغم من الإشارات السلبية الواردة من بيونجيانج.

وسيزور بومبيو كذلك اليابان وكوريا الجنوبية.