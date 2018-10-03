الرئيس الإندونيسي يزور جزيرة سولاويسي التي ضربها "زلزال"

الشارقة 24 - رويترز:

زار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الأربعاء، جزيرة سولاويسي التي ضربها زلزال مدمر، وأفاد بأن جهود مساعدة الناجين تتسارع، ويأمل في استئناف النشاط الاقتصادي هناك.

وبعد 5 أيام على الكارثة، تضاءلت آمال العثور على أحياء بين أنقاض المباني المنهارة، بينما حذر عمال الإغاثة من انتشار اليأس في المناطق المنكوبة النائية التي لم تصل لها أي مساعدات حتى الآن.

وارتفع عدد القتلى إلى 1407 أشخاص جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة، وضرب الساحل الغربي لجزيرة سولاويسي وأعقبته أمواج مد عاتية (تسونامي)، الجمعة الماضي.

وفي ظل هذا الوضع الطارئ قام ويدودو بزيارته الثانية إلى منطقة الكارثة وتحدث مع عمال الإنقاذ عند فندق منهار في بالو.