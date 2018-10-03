بختام مؤتمر حزب المحافظين

ماي تعتزم حشد الدعم لخطتها للخروج من "الاتحاد"

  • الأربعاء 03, أكتوبر 2018 في 11:13 ص
  • رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بريطانيا
    رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بريطانيا
تطالب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أعضاء حزب المحافظين بدعم خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطابها الختامي بالمؤتمر السنوي للحزب، الأربعاء.
الشارقة 24 – د.ب.أ:
 
تناشد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الأربعاء، أعضاء حزب المحافظين بدعم خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطابها الختامي بالمؤتمر السنوي للحزب.
 
وواجهت ماي شكوكاً حول قيادتها خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد انتقادات من جانب وزير الخارجية السابق بوريس جونسون صريح الرأي، ونواب آخرين محافظين متشككين في أوروبا، والذين يعارضون بشدة مقترحات "تشيكرز" للخروج من الاتحاد الأوروبي.
 
وتؤكد ماي أن المقترحات، التي تشمل قواعد مشتركة مع الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة السلع، هي أفضل اتفاق بالنسبة لبريطانيا. 