ماي تعتزم حشد الدعم لخطتها للخروج من "الاتحاد"

الشارقة 24 – د.ب.أ:

تناشد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الأربعاء، أعضاء حزب المحافظين بدعم خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطابها الختامي بالمؤتمر السنوي للحزب.

وواجهت ماي شكوكاً حول قيادتها خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد انتقادات من جانب وزير الخارجية السابق بوريس جونسون صريح الرأي، ونواب آخرين محافظين متشككين في أوروبا، والذين يعارضون بشدة مقترحات "تشيكرز" للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد ماي أن المقترحات، التي تشمل قواعد مشتركة مع الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة السلع، هي أفضل اتفاق بالنسبة لبريطانيا.