واشنطن تشيد بردّ فعل فرنسا "القوي" على مخطّط الاعتداء الإيراني

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





أشادت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، بردّ الفعل القوي الذي أقدمت عليه باريس بفرضها عقوبات على مصالح إيرانية في فرنسا، واتّهام وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لشنّ اعتداء ضد تجمّع لمعارضين إيرانيين قرب باريس في يونيو الماضي.

وأفاد مجلس الأمن القومي الأميركي في تغريدة على تويتر بأن فرنسا تتّخذ قرارات قوية ردّاً على الهجوم الإرهابي الإيراني الفاشل في باريس، ويجب على طهران أن تعرف أنّ هذا السلوك الفاضح لن يتم التساهل معه.

من جهتها ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت للصحافيين بأن المخطّط الذي كشفت باريس تفاصيله يثبت أن إيران هي "الراعي الأول للإرهاب في العالم".

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، الثلاثاء، أنها أحبطت اعتداء خطّطت لتنفيذه وزارة الاستخبارات الإيرانية ضد تجمّع لمعارضين إيرانيين قرب باريس في يونيو الماضي.

وأرفقت باريس اتهامها بفرض عقوبات على مصالح إيرانية في فرنسا، لكن طهران سارعت لنفي هذا الاتهام.