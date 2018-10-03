اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في ذكرى الاستفتاء على استقلال كتالونيا

الشارقة 24 – رويترز:

تدخلت شرطة مكافحة الشغب لتفريق مظاهرة أمام برلمان إقليم كتالونيا ومقر الشرطة الإسبانية في برشلونة، خرجت لإحياء ذكرى مرور عام على استفتاء فشل في تحقيق استقلال الإقليم عن إسبانيا.

واشتبكت الشرطة مع آلاف المحتجين مستخدمة الهراوات والرصاص المطاطي للسيطرة على المتظاهرين، بعد أن حمل بعضهم لافتات كُتب عليها "الجمهورية تحت التأسيس"، بينما رشق آخرون رجال الشرطة بطائرات ورقية أمام مقر الشرطة الوطنية الإسبانية.

وحاول المحتجون إغلاق طرق وسكك حديدية في المنطقة الواقعة بشمال شرق إسبانيا.

وتظهر استطلاعات الرأي في كتالونيا انقساماً شديداً بين مؤيدين ومعارضين للاستقلال عن إسبانيا.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، إنه يؤيد إجراء حوار حول مستقبل المنطقة، لكنه استبعد أي تحرك تجاه الاستقلال.