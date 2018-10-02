فرنسا تجمد أصولاً إيرانية رداً على مخطط لتنفيذ تفجير بباريس

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت الحكومة الفرنسية، أن باريس جمدت أصولاً مملوكة للمخابرات الإيرانية، وأخرى لمواطنين إيرانيين اثنين، رداً على مخطط في يونيو، كان يهدف للهجوم على مؤتمر لجماعة معارضة إيرانية على مشارف باريس.

وأكد مسؤول فرنسي كبير، أن باريس ليس لديها أي شك في مسؤولية عناصر من النظام الإيراني، عن مخطط التفجير الذي من المرجح أن يكون من تخطيط متشددين، يسعون لتقويض حكم الرئيس حسن روحاني.

وأعلن بيان مشترك لوزارات الخارجية والداخلية والاقتصاد، أنه تم إحباط محاولة هجوم في فيلبانت يوم 30 يونيو، وأن حادثاً بمثل هذه الخطورة على التراب الوطني، لا يمكن أن يمر دون عقاب.

وكان مخطط التفجير يستهدف اجتماعاً عقده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على مشارف العاصمة الفرنسية، وحضره رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعدة وزراء أوروبيين وعرب سابقين.

ويأتي القرار الفرنسي بعدما ألقت ألمانيا القبض على دبلوماسي إيراني معتمد في النمسا، بينما ألقي القبض على شخصين آخرين بحوزتهما متفجرات في بلجيكا.

وقضت محكمة في جنوب ألمانيا الإثنين، بإمكانية ترحيل الدبلوماسي إلى بلجيكا.

وأكد البيان الفرنسي أن تجميد الأصول استهدف فردين هما أسد الله أسدي، وسعيد هاشمي مقدم، كما استهدف أيضاً وحدة تابعة للمخابرات الإيرانية.

ولم تذكر الحكومة الفرنسية تفاصيل بشأن الأصول المعنية، ووصفت الإجراءات بأنها "محددة ومتناسبة".