أميركا: سندمر رؤوساً حربية روسية تهدد أوروبا قبل دخولها الخدمة

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت مبعوثة الولايات المتحدة، لدى حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، أن على روسيا أن توقف عملياتها السرية لتطوير نظام محظور للصواريخ الموجهة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستسعى لتدميره قبل دخوله الخدمة.

وتعتقد الولايات المتحدة أن روسيا تطور نظاماً لإطلاق الصواريخ من الأرض، قد يسمح لها بشن هجوم نووي على أوروبا، خلال فترة قصيرة، وذلك في انتهاك لمعاهدة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، لكن موسكو تنفي باستمرار هذا الانتهاك.

وأعلنت المبعوثة كاي بايلي هاتشينسون، أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل لحل دبلوماسي، لكنها على استعداد لدراسة توجيه ضربة عسكرية، إذا استمر تطوير روسيا لنظام الصواريخ متوسطة المدى.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات مضادة لتدمير الصواريخ التي تطورها روسيا في انتهاك للمعاهدة، وقد تم إبلاغهم بذلك.