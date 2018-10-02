الصين تندد بأميركا بسبب حرية الملاحة في البحر الجنوبي

الشارقة 24 – رويترز:

عبرت الصين، الثلاثاء، عن غضبها، بعدما أبحرت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية قرب جزر تزعم بكين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، مؤكدةً أنها تعارض بحزم عملية "حرية الملاحة" الأميركية، ووصفتها بأنها تهديد لسيادتها.

وتخوض بكين وواشنطن حرباً تجارية، تبادل الجانبان فيها فرض رسوم كبيرة على الواردات من الآخر.

وذكر مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المدمرة ديكاتور أبحرت على بعد 12 ميلاً بحرياً من جزيرتي جافن وجونسون في منطقة جزر سبراتلي، الأحد.

كانت تلك أحدث محاولة للتصدي، لما تصفها واشنطن بمساعي بكين لتقييد حرية الملاحة في المياه الاستراتيجية، التي تنشط فيها أساطيل الصين واليابان ودول أخرى بجنوب شرق آسيا.

وأكدت وزارة الدفاع الصينية أنها أرسلت سفينة لتحذير السفينة الأميركية لمغادرة المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أنها تحث الولايات المتحدة بقوة على التوقف عن مثل تلك الأفعال "الاستفزازية"، و"تصحيح أخطائها على الفور".

وصرح وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، الإثنين، أنه لا يتوقع أن تتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد يوم من إلغاء زيارته للصين.

ولم تعلق الصين على الأمر حتى الآن.