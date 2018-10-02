الشرطة تطلق رصاصاً مطاطياً لتفريق محتجين في جوهانسبرج

الشارقة 24 – رويترز:

اشتبك محتجون غاضبون مع الشرطة في أحد أحياء جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، يوم الإثنين، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بعدما أطلقت الشرطة رصاصاً مطاطياً صوب المحتشدين.

وبدأ احتجاج سكان ويستبيري غربي جوهانسبرج يوم الجمعة، بعد مقتل سيدة يُعتقد أنها راحت ضحية تبادل لإطلاق نار بين عصابات.

وخرج المحتجون إلى الشوارع للتنديد بالجرائم والمخدرات ذات الصلة بالعصابات، واتهم بعض السكان الشرطة بالتقصير في أداء واجبها قائلين إنها لا تفعل أي شيء لوقف أعمال العنف.

واعتقلت الشرطة عدداً من الأشخاص منذ بدء الاحتجاج، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وتعد جنوب أفريقيا واحدة من الدول التي تسجل أعلى معدلات الجرائم العنيفة في العالم، وتشير الإحصاءات التي نشرها جهاز شرطة جنوب أفريقيا في سبتمبر عن الجريمة المحلية إلى أن هذا المعدل مرشح للارتفاع.