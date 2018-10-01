أردوغان: تركيا ستقاوم عقوبات أميركا بسبب القس المحتجز

الشارقة 24 – رويترز:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، أن بلاده ستقاوم جهود الولايات المتحدة لفرض عقوبات على أنقرة، بسبب محاكمة قس أميركي محتجز منذ عامين واتهم هذا القس بأن له "صلات خفية بالإرهاب".

وتسببت قضية القس الأميركي أندرو برانسون في أزمة في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وأدت إلى فرض عقوبات ورسوم جمركية أميركية أسهمت في خفض قيمة الليرة التركية إلى مستويات قياسية في أغسطس.

ويواجه برانسون اتهامات بارتباطه بمسلحين أكراد وأنصار رجل الدين التركي فتح الله كولن الذي تحمله تركيا مسؤولية انقلاب فاشل عام 2016، ونفى برانسون الاتهامات وطالبت واشنطن بالإفراج عنه فوراً.

وذكر أردوغان في كلمة أمام البرلمان مع بدء دورة برلمانية جديدة، "شعرنا بحزن عميق بسبب استهداف الحكومة الأميركية الحالية وهي شريك استراتيجي لبلدنا دون أي اتساق منطقي أو سياسي أو استراتيجي".

وأضاف أردوغان أن تركيا مصممة على المقاومة ضمن أطر قانونية ودبلوماسية في مواجهة هذا الفهم المعوج الذي يفرض عقوبات بذريعة قس يحاكم لصلاته الخفية بمنظمات إرهابية.

وأصبحت قضية برانسون أكثر المشكلات إثارة للانقسام بين البلدين، واعتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه اتفق مع أردوغان على إطلاق سراحه في يوليو، لكن أنقرة نفت موافقته على الإفراج عن القس ضمن اتفاق أوسع.