مقتل شخصين في الإعصار ترامي باليابان

الشارقة 24 – رويترز:

ضرب الإعصار ترامي العاصمة اليابانية طوكيو، مما أدى إلى مقتل شخصين وتقطع السبل بآلاف الأشخاص، بسبب إغلاق خطوط السكك الحديدية أو تأخر القطارات.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار ترامي وصل إلى غرب اليابان، الأحد، وأدى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وحدوث انهيارات أرضية في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن الإعصار المصنف على أنه عاصفة مدارية من الدرجة الأولى، وهي الأدنى على مقياس من 5 نقاط أدى إلى مقتل شخصين وإصابة نحو 130 شخصاً.

وأضافت الهيئة أن هناك شخصين في عداد المفقودين، وأن الكهرباء انقطعت عن قرابة 400 ألف منزل.

وكانت الجزيرة قد تعرضت لزلزال قوي الشهر الماضي خلف عشرات القتلى ومئات المصابين، علاوة على الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية.