إندونيسيا تسابق الزمن لمساعدة منكوبي الزلزال

الشارقة 24 – رويترز:

سابقت السلطات الإندونيسية الزمن، الإثنين، لتوصيل المساعدات ومعدات الإنقاذ إلى جزيرة سولاويسي التي ضربها زلزال قوي، وتستعد لدفن 832 قتيلاً في حين خرج الناجون الذين أذهلتهم الصدمة من المنطقة بحثاً عن الغذاء والمأوى.

وبدا من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع مع وصول رجال الإنقاذ ببطء إلى المناطق النائية المدمرة التي ضربها زلزال بلغت قوته 7.5 درجة، الجمعة، أعقبته أمواج مد عاتية "تسونامي"، وصل ارتفاعها إلى 6 أمتار.

وأفادت أنباء أن العشرات ما زالوا تحت أنقاض عدد من الفنادق ومركز تجاري في مدينة بالو الصغيرة الواقعة على بعد 1500 كيلومتر شمال شرقي جاكرتا، وثمة مخاوف أن يكون مئات آخرين دفنوا في انهيارات أرضية اجتاحت قرى في المناطق المنكوبة.

وأكد الرئيس جوكو ويدودو أن الوصول إلى المحاصرين يمثل الأولوية.