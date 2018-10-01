الكوريتان تشرعان في إزالة الألغام بالمنطقة الحدودية الفاصلة

الشارقة 24 – رويترز:





بدأت الكوريتان، الإثنين، أعمالهما لإزالة ألغام أرضية في أجزاء من المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين، وذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً بين الطرفين للحد من التوترات ومنع الاشتباكات العرضية.

وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الإثنين، أن القوات الكورية الجنوبية دخلت المنطقة منزوعة السلاح صباح الإثنين لإزالة الألغام حول قرية بانمونجوم الحدودية ومنطقة أخرى في الخطوط الأمامية، حيث يخططون لإجراء أول عمليات بحث مشتركة مع كوريا الشمالية عن جنود قتلوا خلال الحرب الكورية (1950 – 1953)، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وبدأت قوات البلدين في إزالة الألغام في المنطقة الأمنية المشتركة "جى إس إيه"، داخل المنطقة منزوعة السلاح، وفي أجزاء من منطقة تشيوروون بمقاطعة جانجوون، حيث تعتزم القوات العمل معاً خلال العام المقبل للبحث عن جثث الجنود المفقودين منذ الحرب الكورية في هذه المنطقة.