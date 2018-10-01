الصين تلغي محادثات أمنية مع أميركا

الشارقة 24 – روتيرز:

أكد مسؤول أميركي، الأحد، أن الصين ألغت اجتماعاً أمنياً مع وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، بعد أيام من قول مسؤول صيني أنه لا يوجد ما يدعو للذعر بشأن التوترات بين البلدين.

وتابع المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة تحديد موعد للاجتماع أم لا.

كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد نبأ إلغاء المحادثات.

وذكر المسؤول أنه ليس من الواضح ما إذا كان الإلغاء بسبب الخلافات العديدة بين بكين وواشنطن بشأن قضايا مثل مبيعات الأسلحة والنشاط العسكري في بحر الصين الجنوبي ومياه أخرى حول الصين.

وتخوض الصين والولايات المتحدة أيضاً حرباً تجارية متصاعدة شهدت جولات من فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما.