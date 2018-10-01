مدمرة أميركية تقترب من جزر متنازع عليها جنوب الصين

الشارقة 24 – واس:

اقتربت قطعة بحرية أميركية من جزر تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي، في خطوة تهدف إلى التشديد على حرية الملاحة في هذه المنطقة.

وأفاد مسؤول عسكري أميركي في تصريحات لقناة إعلامية أميركية، الأحد، إن المدمرة "يو أس أس ديكاتور" مرت إلى مسافة تقل عن 12 ميلاً بحرياً من شعب مرجانية في جزر سبارتلي.

وأضافت أن المدمرة قامت بعملية للتشديد على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وفرض احترام القانون وحرية الملاحة لكل الدول حسب القوانين الدولية.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن كل العمليات تجري طبقاً للقانون الدولي، والولايات المتحدة ستسير طائراتها وسفنها في كل الأماكن التي تسمح لها بذلك القوانين الدولية.